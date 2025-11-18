Habiburokhman: KUHAP Baru Tidak Mengatur Penyadapan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan segera disahkan, sama sekali tidak mengatur tentang penyadapan.

Menurut Habiburokhman, beredar informasi bahwa KUHAP baru mengatur polisi bisa menyadap secara sewenang-wenang tanpa izin pengadilan, membekukan sepihak tabungan dan semua jejak online, mengambil ponsel, laptop, dan data.

Selain itu, juga beredar hoaks bahwa polisi bisa sewenang-wenang menangkap, menggeledah, melakukan penahanan tanpa konfirmasi tindak pidana. "Informasi tersebut di atas adalah hoaks alias tidak benar sama sekali," kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa (18/11).

Politikus Partai Gerinda itu menjelaskan bahwa ketentuan yang benar adalah dalam Pasal 136 Ayat 2 KUHAP baru, penyadapan akan diatur secara khusus di UU yang mengatur soal penyadapan, yang baru akan dibahas setelah pengesahan KUHAP baru.

Untuk saat ini, pendapat sebagian besar fraksi di DPR ialah bahwa penyadapan harus dilakukan sangat hati-hati, dan dengan izin pengadilan.

"Ketentuan tersebut justru yang akan menjadi fondasi pengaturan penyadapan di UU Penyadapan nantinya," katanya.

Selain itu, Habiburokhman menyampaikan bahwa dalam Pasal 140 Ayat 2 KUHAP baru, semua bentuk pemblokiran termasuk pemblokiran tabungan dan jejak online harus mendapat izin hakim.

Lalu, lanjut dia, Pasal 44 KUHAP baru juga menegaskan bahwa semua bentuk penyitaan harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri.