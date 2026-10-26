Habiburokhman Puji Cara Kapolri Perangi Narkoba, Bandar Besar Jadi Sasaran

jpnn.com - JAKARTA - Komisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang turun langsung memimpin pemberantasan jaringan narkoba di Indonesia.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, keterlibatan langsung Kapolri menunjukkan keseriusan Polri dalam memutus rantai peredaran narkotika.

"Saya mengacungi jempol dan memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi yang langsung tancap gas memimpin sendiri perang melawan jaringan narkoba di Tanah Air," kata Habiburokhman, Senin (26/10).

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Politikus Partai Gerindra itu menilai pemberantasan narkoba bukan hanya persoalan penegakan hukum. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda.

Dia menegaskan, langkah kepolisian dalam membongkar fasilitas produksi dan menindak jaringan pengedar memiliki dampak besar bagi keselamatan masyarakat.

"Apa yang dilakukan jajaran kepolisian di bawah komando beliau bukan semata-mata soal penegakan hukum atau penangkapan pelaku kejahatan, melainkan sebuah misi kemanusiaan besar," ujarnya.

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Habiburokhman juga menyoroti sejumlah pengungkapan kasus narkoba, mulai dari pembongkaran pabrik narkoba di Pidie, Aceh, pengungkapan produksi tramadol ilegal lintas provinsi, hingga penggerebekan lokasi peredaran narkoba di sejumlah kampung.

Menurut dia, penindakan tersebut memperlihatkan upaya kepolisian dalam menyasar jaringan narkoba dari sisi produksi hingga distribusi.