Habiburokhman Puji Cara Kapolri Perangi Narkoba, Bandar Besar Jadi Sasaran
jpnn.com - JAKARTA - Komisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang turun langsung memimpin pemberantasan jaringan narkoba di Indonesia.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi langkah tersebut. Menurut dia, keterlibatan langsung Kapolri menunjukkan keseriusan Polri dalam memutus rantai peredaran narkotika.
"Saya mengacungi jempol dan memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Suyudi yang langsung tancap gas memimpin sendiri perang melawan jaringan narkoba di Tanah Air," kata Habiburokhman, Senin (26/10).
Politikus Partai Gerindra itu menilai pemberantasan narkoba bukan hanya persoalan penegakan hukum. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari perlindungan masyarakat, khususnya generasi muda.
Dia menegaskan, langkah kepolisian dalam membongkar fasilitas produksi dan menindak jaringan pengedar memiliki dampak besar bagi keselamatan masyarakat.
"Apa yang dilakukan jajaran kepolisian di bawah komando beliau bukan semata-mata soal penegakan hukum atau penangkapan pelaku kejahatan, melainkan sebuah misi kemanusiaan besar," ujarnya.
Habiburokhman juga menyoroti sejumlah pengungkapan kasus narkoba, mulai dari pembongkaran pabrik narkoba di Pidie, Aceh, pengungkapan produksi tramadol ilegal lintas provinsi, hingga penggerebekan lokasi peredaran narkoba di sejumlah kampung.
Menurut dia, penindakan tersebut memperlihatkan upaya kepolisian dalam menyasar jaringan narkoba dari sisi produksi hingga distribusi.
Komisi III DPR RI mendukung langkah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang turun langsung memimpin pemberantasan jaringan narkoba di Indonesia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Polsek Plaju Menggerebek 2 Lokasi Sarang Narkoba, 3 Pria Positif
- Habiburokhman Ditunjuk Jadi Ketua Panja RUU Perampasan Aset
- GANNAS dan Peneliti Daun Teduh Usulkan Stafsus Presiden Bidang Narkotika
- Arman Depari Dukung Strategi Kapolri Suyudi Dalam Memberantas Narkoba
- Polisi Tes Urine Pengemudi Mobil Listrik BYD yang Lindas Ojol di Jaksel, Ini Hasilnya
- Wanita Pengedar Narkoba di Aceh Barat Ini Tertangkap