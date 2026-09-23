Rayola Bawa Lagu Minang ‘Habih Tiado Basiso’ Menembus AMI Awards 2026
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi lagu Minang Rayola mengaku bangga karena tembangnya yang berjudul Habih Tiado Basiso masuk nominasi AMI Awards 2026.
Lagu ciptaan Rayola bersama Andri Dharma itu masuk dalam kategori Karya Produksi Lagu Berbahasa Daerah Terbaik.
Dalam kategori itu, Rayola bersaing dengan musisi lain, seperti Azmy Z, Denny Caknan, Kris Dayanti, dan Selfi Yamma.
Rayola mengaku awalnya tidak mengetahui Habih Tiado Basiso bakal masuk nominasi AMI Awards 2026.
“Memang baru didaftarin ke AMI Awards sebagai karya daerah, lagu daerah dari Sumatera Barat. Kami enggak tahu kalau akhirnya dipilih sebagai nominasi,” kata Rayola saat dihubungi JPNN.com pada Rabu (23/9).
Penyanyi berusia 30 tahun itu berharap Habih Tiado Basiso bisa melangkah lebih jauh di AMI Awards 2026.
Menurutnya, pencapaian tersebut bisa membuka kesempatan lebih besar bagi lagu daerah Sumatera Barat untuk dikenal masyarakat luas.
“Senang sih happy, terus berharap juga lagu daerah dari Sumatera Barat bisa dikenal di nasional,” ujar Rayola.
Penyanyi Minang, Rayola mengaku bangga setelah lagu Habih Tiado Basiso masuk nominasi AMI Awards 2026.
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