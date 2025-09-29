menu
Habis Konsumsi MBG, Puluhan Siswa SMP di Ciamis Dilarikan ke Puskesmas
Siswa memperlihatkan menu makanan yang dibagikan saat peluncuran makan bergizi gratis (MBG) di SMP Negeri 1 Makassar, Sulawesi Selatan. ANTARA FOTO/Arnas Padda

jpnn.com, CIAMIS - Keracunan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi, Senin (29/9).

Kali ini, sebanyak 24 orang pelajar di SMP 4 Pamarican, Kabupaten Ciamis, dilaporkan diduga mengalami keracunan massal usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para pelajar itu kemudian dilarikan ke Puskesmas Pamarican dan Banjarsari guna mendapat perawatan.

Baca Juga:

"Yang ditangani di Puskesmas Pamarican 15 orang, di Puskesmas Banjarsari 9," kata Kepala Puskesmas Pamarican Ciamis Teten saat dikonfirmasi.

Ia menuturkan dugaan keracunan terjadi sekitar pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Para siswa mengalami gejala sakit perut, pusing, hingga mual.

"Kejadian pukul 10.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB. Gejalanya mules, pusing, mual," ungkap dia.

Baca Juga:

Teten mengatakan saat ini para siswa tersebut tengah mendapatkan penanganan medis.

"Sekarang sudah dapat penanganan secara medis," imbuhnya.

Puluhan siswa SMP 4 Pamarican Ciamis diduga keracunan usai mengonsumsi paket MBG yang diterimanya untuk makan siang.

