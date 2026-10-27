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Habiskan Rp3 Miliar, Pemkot Bandung Sulap Lapangan Teuku Umar jadi Ruang Multifungsi

Habiskan Rp3 Miliar, Pemkot Bandung Sulap Lapangan Teuku Umar jadi Ruang Multifungsi
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Aktivitas bermain sepak bola di Lapangan Teuku Umar, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membantah wacana alih fungsi lapangan Teuku Umar, Kota Bandung, yang sempat diprotes warga.

Lapangan yang selama ini pergunakan untuk aktivitas bermain sepak bola, konon akan diubah menjadi skate park.

Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota (DPKP) Kota Bandung Nana Kurniawan mengatakan revitalisasi dilakukan karena lapangan tersebut dinilai kumuh.

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Oleh karena itu, akan ada beberapa perbaikan fasilitas.

"Alhamdulillah desain segala macam sudah selesai. Jadi nanti itu lapang akan menjadi multifungsi," kata Nana saat ditemui di Bandung, Selasa (27/10/2026).

Selain perbaikan, nantinya akan ada penambahan fasilitas yang dibangun di lapang sepak bola berukuran sekitar 45x90 meter persegi.

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Fasilitas tambahan itu di antaranya arena skateboard, jogging track, hingga taman.

"Multifungsi tuh ada berbagai di situ, mau main bola ada mini soccer-nya. Ada bukan skate park, ada satu bagian ada buat memfasilitasi teman-teman yang hobinya skateboarding," ujarnya.

Pemkot Bandung membantah alih fungsi Lapangan Teuku Umar menjadi skate park. Revitalisasi senilai Rp3 miliar justru disiapkan untuk fasilitas multifungsi.

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