Habiskan Rp500 Juta Demi Oplas, Asri Welas: Mudah-mudahan Balik Modal

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Asri Welas mengaku menghabiskan biaya hingga Rp 500 juta demi menjalani operasi plastik di Korea Selatan.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Sebegitu saja sih, ya sudah diniatkan, mudah-mudahan balik modal," kata Asri Welas.

Pemain film La Tahzan itu lantas membeberkan alasan dirinya akhirnya melakukan operasi plastik di Korea.

Asri Welas mengaku berniat memperbaiki beberapa bagian wajah dan tubuh yang terlalu banyak lemak.

"Kalau operasi plastik, ada yang ditambah. Ini ada yang dikurangi, lemak-lemak di sini," ucap perempuan berusia 46 tahun itu.

Menurut Asri Welas, operasi plastik yang dijalani di Korea bukan untuk mengubah bentuk tubuh.

Akan tetapi, dia operasi untuk mengurangi lemak serta beberapa kerutan hingga kulit bisa kembali terlihat kencang.