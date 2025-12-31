Habitat for Humanity Indonesia Ajak Masyarakat Bantu Korban Banjir Sumatra
jpnn.com, JAKARTA - Bencana banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang menerjang bagian utara Pulau Sumatra sejak akhir November 2025 telah memicu krisis kemanusiaan.
Hingga saat ini, ribuan warga di kota Sibolga dan kabupaten Tapanuli Tengah masih berjuang di pengungsian setelah kehilangan tempat tinggal mereka.
Berdasarkan laporan Rapid Assessment Tim Habitat for Humanity Indonesia periode 11–21 Desember 2025, tercatat 633 unit rumah rusak, di mana 311 unit di antaranya mengalami kerusakan berat.
Oleh karena itu, pihaknya menggalang donasi masyarakat untuk membantu korban bencana tersebut.
"Kondisi ini memaksa warga kehilangan perlindungan dasar dan akses terhadap sanitasi yang layak," kata Program Director Habitat for Humanity Indonesia, Arwin Soelaksono, Rabu (31/12).
Laporan terbaru Joint Needs Assessment (JNA) 2025 mengungkapkan fakta memilukan.
Lebih dari 57% total rumah terdampak dinyatakan sudah tidak aman secara struktural untuk ditinggali.
Saat ini, diperkirakan 7.276 jiwa mengungsi, dengan titik terparah berada di wilayah Sibolga Selatan dan Sibolga Utara.
Habitat for Humanity Indonesia mengajak masyarakat untuk membantu korban banjir Sumatera yang terjadi akhir November 2025.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Momen Haru Korban Banjir di Aceh Hadiahkan Durian ke Petugas Pengantar Bantuan
- BAZNAS Kutai Timur Salurkan Donasi Rp500 Juta untuk Korban Banjir
- BPBD: Seluruh Pengungsi Korban Banjir di Aceh Barat Sudah Kembali ke Rumah
- FKMPI Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Aceh Tamiang Sebagai Bentuk Solidaritas
- Menteri PKP Bakal Bangun 2.603 Rumah Tanpa APBN untuk Korban Banjir Sumatra
- Jakarta Air Cargo Community Menggelar Pesta, Ada Santunan Untuk Anggota dan Yayasan