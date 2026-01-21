Habitat for Humanity Indonesia Salurkan Shelter Kits untuk Korban Bencana Sumatra
jpnn.com - JAKARTA - Habitat for Humanity Indonesia bergerak cepat membantu proses pemulihan pasca-banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera Utara pada akhir 2025 lalu.
Melalui dukungan para donatur, organisasi kemanusiaan ini mulai menyalurkan bantuan teknis berupa paket perbaikan rumah di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Penyaluran bantuan ini dipimpin langsung oleh National Director Habitat Indonesia Handoko Ngadiman dan Program Director Arwin Soelaksono.
Langkah ini bertujuan memastikan keluarga terdampak dapat segera memulai perbaikan hunian secara mandiri.
"Bantuan perbaikan tempat tinggal para korban agar bisa dihuni," kata Handoko Ngadiman, Rabu (21/1).
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Habitat Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Sibolga dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah.
Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
"Kerja sama ini dilakukan untuk mensinergikan data penerima manfaat dan memastikan pemulihan fisik rumah warga selaras dengan rencana tata ruang serta mitigasi bencana pemerintah daerah," ujarnya.
Habitat for Humanity Indonesia menyalurkan shelter kits berupa paket perbaikan rumah untuk korban banjir bandang Sumatra.
