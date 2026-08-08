Heboh Peristiwa Yurizal, Legislator Singgung Pembinaan Nakes dan Audit Pelayanan

jpnn.com - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyebut profesi kesehatan merupakan pekerjaan yang hidup dari kepercayaan masyarakat.

Dari situ, kata dia, komunikasi para tenaga kesehatan (nakes) di ruang digital harus mencerminkan nilai-nilai profesi.

Hal demikian dikatakan dia demi menanggapi persoalan Yurizal Tri Chaerawan yang kena perundungan nakes setelah mengeluhkan peserta BPJS Kesehatan mengeluh soal layanan di rumah sakit.

"Masyarakat tetap melihat mereka sebagai dokter atau tenaga kesehatan," kata Edy kepada awak media dikutip Jumat (7/8).

Dia mengatakan organisasi profesi kesehatan perlu memperkuat pembinaan mengenai etika komunikasi digital setelah heboh persoalan Yurizal.

"Pada era digital, kompetensi profesional tidak cukup hanya kemampuan klinis, tetapi juga kemampuan menjaga komunikasi yang berempati dan bertanggung jawab di ruang publik," ujarnya.

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Diketahui, Yurizal melalui akun @yurizaltrich di Threads mengeluhkan lama waktu pelayanan di sebuah rumah sakit sebagai pasien BPJS.

Keluhan Yurizal menuai reaksi netizen yang juga berstatus nakes dengan komentar jahat agar pasien BPJS Kesehatan tak banyak berbicara.