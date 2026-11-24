jpnn.com, JAKARTA - PT JIO Distribusi Indonesia (JDI) selaku agen pemegang merek (APM) BAIC di Indonesia mulai mempersiapkan strategi bisnis untuk menghadapi persaingan industri otomotif nasional pada 2027.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah menghadirkan pilihan produk yang semakin beragam guna menjawab kebutuhan konsumen Indonesia yang terus berkembang.

Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya BAIC untuk memperkuat eksistensinya di pasar otomotif Tanah Air.

Dengan menghadirkan lebih banyak pilihan kendaraan, pabarikan asal Tiongkok itu ingin menjangkau segmen konsumen yang lebih luas sekaligus memberikan alternatif produk sesuai kebutuhan dan preferensi masyarakat.

Hal itu diungkapkan Chief Operating Officer (COO) BAIC Indonesia Dhani Yahya melalui ajang Media Brunch & Connect with BAIC Indonesia di ajang Gaikindo Auto Week 2026, Senin (24/11).

Dia menyebut pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah model baru mulai dari elektrifikasi hingga mesin pembakaran internal atau internal Combustion Engine (ICE).

"Kami tengah mempersiapkan sejumlah produk baru yang direncanakan hadir pada 2027 mendatang," kata Dhani saat ditemui di ICE BSD.

Dia menambahkan setidaknya ada empat model yang disiapkan di antaranya BAIC T1 EV CKD, T5 EV CKD, BJ31 PHEV, dan BJ30 ICE 1.5 7 Seater.