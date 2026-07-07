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Hadapi Argentina, Mesir Ogah Terjebak Bayang-Bayang Lionel Messi

Hadapi Argentina, Mesir Ogah Terjebak Bayang-Bayang Lionel Messi
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Lionel Messi dalam sebuah pertandingan Timnas Argentina. Foto: AFP/Todd Kirkland.

jpnn.com, JAKARTA - Kepercayaan diri tinggi ditunjukkan Mesir jelang bentrok melawan juara bertahan Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026

Alih-alih hanya memikirkan cara menghentikan Lionel Messi, wakil Afrika itu memilih fokus memainkan kekuatan sendiri.

Laga Argentina kontra Mesir akan digelar di Atlanta Stadium, Selasa (7/7) pukul 23.00 WIB.

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Pertandingan ini diprediksi menjadi salah satu duel paling menarik di fase gugur.

Optimisme Mesir bukan tanpa alasan. Mereka melihat Argentina bukan tim yang mustahil dikalahkan setelah Cape Verde mampu merepotkan Albiceleste pada babak 32 besar. 

Saat itu, Argentina memang menang 3-2, tetapi harus bekerja keras hingga menit-menit akhir.

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Duel ini juga menghadirkan pertarungan dua ikon sepak bola dunia, Lionel Messi dan Mohamed Salah. 

Keduanya sama-sama menjadi tumpuan negaranya dan diprediksi menjalani salah satu Piala Dunia terakhir dalam karier mereka.

Mesir akan menghadapi Argentina pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir tidak hanya fokus pada Lionel Messi.

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