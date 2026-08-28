Hadapi Demonstran dengan Dialog Konkret, Dasco Dinilai Mampu Jaga Stabilitas

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pasprobo Saiful Chaniago, mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang secara langsung menemui dan menerima para pendemo di Kompleks Parlemen Senayan.

Menurutnya, sikap tersebut merupakan teladan bagi pejabat negara dalam menghadapi aspirasi masyarakat.

Saiful menilai cara Dasco membuka ruang dialog dan memberikan jawaban yang konkret patut dicontoh. "Di tengah situasi yang memanas, Pak Dasco hadir, mendengarkan, dan langsung memberikan solusi cepat. Ini gaya kepemimpinan yang dibutuhkan rakyat saat ini," ujar Saiful di Jakarta, Rabu (27/8/2026).

Saiful Chaniago memandang keberanian Dasco untuk merespons tuntutan massa secara terbuka adalah bentuk tanggung jawab politik. Daripada memilih konfrontasi, Dasco memilih jalan komunikasi yang meredam gejolak dan menjaga stabilitas.

"Ini menunjukkan bahwa DPR hadir untuk rakyat, bukan menjauh dari rakyat," tegasnya.

Saiful juga menyoroti komitmen Dasco yang menyatakan siap mundur jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan hingga 15 Desember 2026. Menurutnya, pernyataan itu adalah bentuk keberanian politik dan keseriusan DPR dalam merespons tuntutan publik.

"Ketua Umum PASPROBO Saiful Chaniago mendukung penuh langkah-langkah seperti ini. Pemimpin harus hadir, memberi kepastian, dan memberi solusi. Cara Pak Dasco ini harus menjadi standar baru dalam berdemokrasi di Indonesia," tutup Saiful Chaniago.(ray/jpnn)



Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?

