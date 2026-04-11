Hadapi El Nino Godzilla, Kementerian PU Siapkan 400 Pompa Air Dukung Pertanian saat Kemarau

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan sekitar 400 unit pompa air untuk mendukung pompanisasi pertanian menghadapi potensi musim kemarau akibat fenomena El Nino Godzilla.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan jumlah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus ditambah sesuai kebutuhan di lapangan agar distribusi air bagi sawah dapat berjalan optimal selama periode kemarau berlangsung di berbagai wilayah Indonesia.

"Banyak, kemarin pompa (yang disiapkan) 400 unit ya, tapi kita akan tambah terus. Jadi, sementara waktu 400 unit, tetapi kita akan tambah terus," kata Dody dalam pernyataan di Jakarta, Sabtu.

Dody menegaskan penyediaan pompa dilakukan dengan mempertimbangkan koordinasi bersama Kementerian Pertanian guna menghindari tumpang tindih program, sehingga intervensi pemerintah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran di setiap daerah utamanya sentra produksi padi.

"Karena Kementerian Pertanian juga menyiapkan barang yang sama. Jadi, kita juga enggak mau overlapping," ujarnya.

Menurut dia, pembagian peran antar kementerian menjadi kunci agar masing-masing dapat fokus pada wilayah kerja yang berbeda tanpa terjadi duplikasi program dalam penyediaan sarana pompanisasi pertanian.

"Kami koordinasi terus, mana yang Kementerian Pertanian kerjakan, kami enggak akan kerjakan di situ. Kalau kami kerjakan di situ, Kementerian Pertanian enggak akan kerjakan di situ," jelas Dody.

Selain penyediaan pompa air, ia juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier guna memastikan air yang dialirkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh lahan pertanian yang membutuhkan.