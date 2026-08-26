Hadapi Kemarau dan Karhutla, Herman Deru Ajak Warga Sumsel Memperkuat Gotong Royong

jpnn.com, PALEMBANG - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong, menjaga kondusivitas, serta memperbanyak doa dalam menghadapi musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2026.

Ajakan tersebut disampaikan Herman Deru seusai mengikuti salat Istisqa di Griya Agung, Selasa (25/8) pagi.

Salat Istisqa dilaksanakan bersama masyarakat sebagai bentuk ikhtiar dan munajat kepada Allah SWT agar Sumsel segera mendapatkan curah hujan.

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“Ini adalah hari di mana kami bersama-sama, setelah menjalankan berbagai upaya ikhtiar, untuk tetap tegar dan tabah menjalani musim kemarau yang bersamaan dengan El Nino,” ujar Herman Deru dalam keterangannya, Rabu (26/8).

Menurut Herman Deru, kondisi kemarau juga ditandai dengan indeks standar pencemaran udara (ISPU) yang fluktuatif akibat kebakaran hutan, lahan, bahkan taman di sejumlah titik.

Dia mengapresiasi kerja keras seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dalam mencegah serta menanggulangi karhutla.

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Upaya tersebut melibatkan masyarakat, kelompok masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi Sumsel, TNI, Polri, Babinsa, hingga Bhabinkamtibmas.

“Semua berupaya keras untuk mencegah, menanggulangi, dan pada saatnya merehabilitasi kerusakan yang disebabkan karhutla,” katanya.