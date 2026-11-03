Hadapi Laporan Dugaan TPKS, Bagaimana Kondisi Betrand Peto?
jpnn.com, JAKARTA - Kuasa hukum Betrand Peto, Timothy Ezra mengungkapkan kondisi terkini kliennya.
Seperti diketahui, putra Ruben Onsu itu tengah menghadapi dugaan kasus tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) yang dilaporkan oleh ANW.
Di tengah persoalan yang harus dihadapi, bagaimana kondisi Betrand Peto saat ini?
"Baik, baik. Sampai detik ini baik. Posisinya walaupun ini ada, mau somasi, ada retas email, ada ini juga, baik-baik saja," ujar Betrand Peto di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (2/11).
Dia mengatakam bahwa persoalan ini pun tak berpengaruh terhadap pendidikan Betrand Peto.
Menurutnya, kliennya itu tetap menjalani pendidikannya di Perguruan Tinggi.
"Enggak, sama sekali enggak terganggu. Kami komunikasi masih lancar posisinya. Beliau juga masih jalan, masih lancar," ucap Timothy Ezra.
Namun, Betrand Peto memilih untuk menghentikan sementara aktivitas syuting terlebih dahulu. Hal itu dilakukan pria 21 tahun tersebut demi fokus menyelesaikan persoalan yang ada.
Kuasa hukum Betrand Peto, Timothy Ezra mengungkapkan kondisi terkini kliennya di tengah persoalan yang dihadapi.
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