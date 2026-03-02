Hadapi Lini Depan Mengerikan Persebaya, Bek Persib Federico Barba Pasang Target Berani
jpnn.com - Bek Persib Bandung Federico Barba menunjukkan keyakinan tinggi menjelang laga sarat gengsi kontra Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League 2025/26.
Menurut jadwal, pertandingan Persebaya vs Persib akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3/2026) malam.
Barba menyadari betul tantangan yang menanti Persib di markas Persebaya.
Atmosfer stadion dan reputasi Persebaya membuat pertandingan ini diprediksi berjalan ketat sejak menit awal.
"Stadionnya sangat bagus dan kami akan menghadapi salah satu klub terbesar di Indonesia," ucap bek asal Italia itu.
Barba menilai kekuatan Persebaya tidak hanya terletak pada dukungan publik tuan rumah, tetapi juga kualitas permainan yang mereka miliki, terutama di sektor penyerangan.
Menurutnya, lini depan Bajul Ijo diisi pemain-pemain dengan kemampuan individu mumpuni dan kerja sama tim yang solid.
"Mereka memiliki kualitas, timnya kuat, kompak, dan lini serangnya diisi pemain-pemain dengan level tinggi," jelasnya.
Bek Persib Bandung Federico Barba bicara jujur soal tantangan besar di markas Persebaya Surabaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bojan Hodak Jujur soal Ancaman Persebaya Surabaya, Persib Bandung Realistis
- Cerita Di Balik Rombongan Persib Bandung ke Surabaya, 1 Nama Menyusul
- Bhayangkara FC Membekuk Dewa United, Persis Solo Akhirnya..
- Persib Bandung Makin Dalam dan Tajam, Bojan Hodak Ungkap Hal yang Membuatnya Puas
- Ujian Berat Persib Bandung di Markas Persebaya Surabaya, Ini Peringatan Bojan Hodak
- Persib Pantang Seri atau Kalah di Kandang Persebaya, Umuh Muchtar Pasang Alarm