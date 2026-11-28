Hadapi Lonjakan Nataru 2026/2027, Pelindo Siapkan 67 Terminal Penumpang
jpnn.com, JAKARTA - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan 67 terminal penumpang di seluruh Indonesia untuk menghadapi periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Pelindo memproyeksikan jumlah penumpang mencapai sekitar 2,2 juta orang, naik 5% dibandingkan realisasi Nataru sebelumnya sebanyak 2.095.314 penumpang.
Sementara itu, pergerakan kendaraan diperkirakan meningkat sekitar 6%.
Peningkatan mobilitas masyarakat diantisipasi melalui penguatan kesiapan operasional, peningkatan fasilitas terminal, pemanfaatan teknologi keamanan, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Puncak arus penumpang diperkirakan terjadi pada 23–27 Desember 2026 dan 31 Desember 2026 hingga 5 Januari 2027.
Wakil Direktur Utama Pelindo Drajat Sulistyo menyampaikan berbagai persiapan dilakukan untuk memastikan kelancaran arus penumpang dan kendaraan selama periode libur akhir tahun.
“Pelindo telah mempersiapkan fasilitas, personel, dan peralatan operasional di 67 terminal penumpang, termasuk memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Drajat.
Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menyiapkan 67 terminal penumpang di seluruh Indonesia untuk menghadapi Nataru.
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