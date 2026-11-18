jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkuat kesiapan operasional di seluruh ruas jalan tol yang dikelolanya dalam menghadapi musim hujan 2026–2027.

Langkah antisipatif dilakukan melalui pemetaan dan penanganan titik yang berpotensi mengalami genangan maupun pergerakan tanah, penyiagaan personel dan peralatan, serta penguatan sistem pemantauan kondisi jalan.

Upaya ini dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta memastikan kelancaran perjalanan di jalan tol.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Indonesia memasuki musim hujan pada November dan Desember 2026.

Curah hujan diperkirakan mulai meningkat pada akhir November 2026 dengan puncak musim hujan di sebagian besar wilayah berlangsung antara Desember 2026 hingga Februari 2027.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menyampaikan pemetaan titik yang berpotensi mengalami gangguan seperti genangan atau pergerakan tanah menjadi dasar perusahaan dalam menentukan prioritas penanganan serta memastikan kesiapan personel dan peralatan di lapangan.

“Kami melakukan persiapan lebih awal agar titik-titik yang berpotensi mengalami gangguan dapat diantisipasi sebelum masuk puncak musim hujan," kata Rivan.