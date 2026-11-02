Hadapi Musim Hujan, Ratu Dewa Instruksikan OPD Siaga Banjir dan Pohon Tumbang

jpnn.com - Memasuki musim penghujan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mulai memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta meningkatkan pengawasan di lapangan, terutama terhadap titik rawan banjir, pohon tumbang, hingga dampak cuaca ekstrem.

Instruksi tersebut disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa saat memimpin Apel Gabungan Pegawai OPD di Pelataran Kambang Iwak, Rumah Dinas Wali Kota Palembang, Senin (2/11/2026).

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Apel gabungan ini kembali dilaksanakan setelah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palembang mulai mereda. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi seluruh jajaran pemerintah untuk mengevaluasi penanganan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Dewa menegaskan, pengalaman menghadapi karhutla harus menjadi bahan evaluasi bersama. Setiap perangkat daerah diminta mengambil pelajaran agar lebih siap menghadapi berbagai persoalan, termasuk potensi bencana saat musim penghujan.

Menurutnya, kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Seluruh OPD harus mampu melakukan langkah antisipasi sejak dini dengan memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing.

Camat dan lurah diminta meningkatkan pemantauan di kawasan rawan banjir serta memastikan masyarakat yang tinggal di daerah rentan mendapat perhatian. Begitu pula dengan pohon-pohon besar yang berpotensi tumbang agar segera dilakukan pemangkasan sebelum menimbulkan risiko bagi warga.

Selain pengawas, kesiapan personel dan peralatan di lapangan juga menjadi perhatian. Dengan demikian, ketika terjadi hujan lebat maupun cuaca ekstrem, penanganan dapat dilakukan lebih cepat tanpa harus menunggu koordinasi yang berlarut-larut.