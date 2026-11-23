jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) memasuki pekan perdagangan 23–27 November 2026, dengan proyeksi outlook cenderung netral hingga bearish.

Proyeksi tersebut diprediksi oleh Equity Analyst PT. Indo Premier Sekuritas (IPOT) Harun Saiful Fajar, Senin (23/11).

Saiful menjelaskan tekanan pasar tersebut bersumber dari berlanjutnya arus keluar dana asing, apresiasi Dolar AS, serta tingginya ketidakpastian kebijakan moneter global.

Kendati indikator MACD mulai memunculkan sinyal positive divergence, konfirmasi penguatan tetap memerlukan kemampuan indeks menembus level resistance 5.492.

Area 5.027 ditetapkan sebagai support krusial yang wajib dijaga guna mengamankan peluang pemulihan lanjutan menuju kisaran 5.492 hingga 5.818.

Sebaliknya, kegagalan mempertahankan level support tersebut dikhawatirkan bakal memperbesar risiko koreksi tajam mengarah ke posisi 4.824.

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Menghadapi tingginya volatilitas pasar, investor diimbau untuk mengadopsi strategi selektif dengan mencermati momentum pergerakan harga serta volume transaksi.

Investor juga diingatkan agar tidak terburu-buru memburu technical rebound sebelum terbentuk konfirmasi valid dari level harga dan likuiditas pasar.