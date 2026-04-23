Hadapi Persaingan Industri Network Marketing, Renner Syariah Perkuat Kualitas SDM

jpnn.com - JAKARTA - PT Renner Inti Internasional atau Renner Syariah terus memperkuat kualitas sumber daya manusianya untuk menghadapi situasi pasar yang makin dinamis. Salah satunya upaya yang ditempuh manajemen, yaitu dengan melakukan pemberdayaan SDM melalui workshop atau pelatihan-pelatihan.

"Kegiatan ini menjadi langkah strategis perusahaan dalam membangun mentalitas, integritas, dan kemampuan komunikasi para leader di tengah persaingan industri network marketing yang semakin dinamis," kata Owner sekaligus CEO Renner Syariah, Nasir SE, Kamis (23/4).

Untuk workshop yang digelar di Aston Convention Center, Makassar diikuti puluhan leader terbaik dan dibagi tiga kelompok besar. Mereka mengikuti program “Soul of Speaking for Star” dan “Soul of Speaking for Prime” dalam suasana pembelajaran yang intensif dan berorientasi pada transformasi diri.

"Berbeda dari pelatihan public speaking pada umumnya, workshop ini dirancang untuk memperkuat kualitas personal para peserta melalui perpaduan nilai moral, kecerdasan intelektual, dan kedalaman spiritual," ujarnya.

Dia mengatakan, program tersebut menjadi bagian dari mandat Renner Academy sebagai ruang pembinaan bagi para entrepreneur di lingkungan Renner Syariah. Apalagi, komunikasi memiliki posisi penting dalam bisnis berbasis syariah.

"Setiap kata yang disampaikan seorang leader harus mencerminkan nilai perusahaan, termasuk kejujuran, etika, dan tanggung jawab," katanya.

Nasir juga menekankan bahwa kesuksesan finansial harus berjalan seiring dengan akhlak yang baik. Karena itu, workshop ini tidak diarahkan untuk mencetak orator yang sekadar pandai berbicara, melainkan pemimpin yang mampu menyampaikan pesan dengan jujur, menenangkan, dan tetap berpegang pada prinsip syariah.

Founder sekaligus fasilitator utama Soul of Speaking, Rani Badri Kalianda memadukan teknik teater, jurnalistik, dan psikologi, membimbing para peserta untuk memahami komunikasi secara lebih utuh, tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi empati dan kejujuran.