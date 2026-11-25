Hadapi Persib Bandung, FC Seoul Siapkan Kekuatan Penuh?
jpnn.com - FC Seoul tidak ingin kembali kehilangan poin saat berhadapan dengan Persib Bandung dalam lanjutan AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.
Pelatih FC Seoul Kim Gi-dong memastikan timnya datang ke Bandung dengan persiapan berbeda dibandingkan pertemuan pertama.
Kali ini, wakil Korea Selatan tersebut bertekad tampil maksimal demi menjaga asa melaju ke babak 16 besar.
Duel Persib vs FC Seoul dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (25/11/2026), pukul 19.15 WIB.
FC Seoul Datang dengan Misi Wajib Menang
FC Seoul memiliki kepentingan besar dalam pertandingan ini. Mereka masih harus mengamankan tiket ke fase gugur/
Saat ini, Kim Jin Su dan kawan-kawan menempati peringkat kedua Grup E dengan koleksi enam poin dari empat pertandingan.
Sebaliknya, Persib sudah dipastikan melaju ke fase grup setelah mengumpulkan nilai sempurna, yakni 12 poin. Meski demikian, Maung Bandung tetap memburu kemenangan demi mempertahankan posisi teratas.
Kim Gi-dong menegaskan anak asuhnya tidak memiliki pilihan selain memburu hasil maksimal di kandang Persib.
FC Seoul datang ke Bandung dengan ambisi besar menghadapi Persib. Kim Gi-dong ternyata sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda.
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