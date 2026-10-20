Hadapi Persib, Madura United Tidak Ingin Keangkeran Ratu Pamelingan Runtuh

jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC tidak ingin Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, kehilangan keangkerannya saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027, Kamis (22/10) malam.

Laskar Sape Kerrab punya modal untuk mempertahankan benteng pertahanan. Hingga pekan kelima, Madura United belum tersentuh kekalahan dalam tiga pertandingan kandang yang telah dilakoni.

Dua kemenangan dan satu hasil imbang menjadi bukti bahwa bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan besar bagi Madura United.

Persijap Jepara dan PSIM Yogyakarta sudah merasakan ketangguhan tuan rumah. Persijap dilibas 2-0, sedangkan PSIM dipaksa menyerah dengan skor 1-2.

Satu-satunya tim yang mampu mencuri poin adalah Bhayangkara Presisi Lampung FC setelah bermain imbang 3-3.

Kini, Persib datang dengan ancaman yang berbeda. Maung Bandung bukan hanya mengincar poin, tetapi juga berpeluang merusak catatan apik Madura United di kandangnya sendiri.

Kapten Madura United Luis Marselo Morais dos Reis alias Lulinha menegaskan timnya tidak ingin membiarkan tren positif tersebut terhenti.

Dia meminta rekan-rekannya menjaga fokus dan mentalitas agar Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan tetap menjadi tempat yang sulit ditaklukkan lawan.