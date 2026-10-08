Hadapi Port FC, Persib Tinggalkan 6 Pemain di Bandung

jpnn.com - Persib Bandung tidak membawa seluruh pemainnya ke Tailan untuk menghadapi Port FC pada pertandingan perdana ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026/27, Kamis (8/10/2026).

Enam pemain tetap berada di Bandung dan menjalani program yang disiapkan tim pelatih serta medis. Mereka ialah Rafi Rasyiq, Nazriel Alfaro Syahdan, Gakuto Notsuda, Danijel Loncar, Beckham Putra, dan Febri Hariyadi.

Rafi dan Nazriel baru kembali setelah mengikuti pemusatan latihan Timnas U-20 Indonesia di China. Adapun empat pemain lainnya fokus menjaga kondisi sekaligus menjalani tahapan pemulihan.

Kejar Kondisi Terbaik

Danijel Loncar menjadi salah satu pemain yang mendapat menu khusus untuk meningkatkan kembali kondisi fisiknya. Bersama Rafi dan Nazriel, bek Persib tersebut mengikuti latihan dengan pengawasan tim pelatih.

Beckham, Gakuto, dan Febri menjalani kombinasi terapi serta latihan pemulihan bersama fisioterapis Persib. Program tersebut dilakukan secara bertahap agar mereka bisa kembali ke kondisi terbaik.

Pelatih Persib Igor Tolic menyebut perkembangan para pemain yang menjalani pemulihan cukup positif.

Tetap Punya Target

Meski tidak berada di Tailan bersama rekan-rekannya, keenam pemain tersebut tetap menjalani persiapan untuk pertandingan berikutnya.

Persib berharap proses latihan dan pemulihan di Bandung dapat membantu mereka kembali tersedia bagi tim dalam waktu yang tidak terlalu lama.(persib/del/jpnn)