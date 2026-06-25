Hadapi Potensi Lonjakan Pengiriman Motor di Yogyakarta, KAI Logistik Lakukan Hal Ini

jpnn.com, YOGYAKARTA - KAI Logistik melalui layanan pengiriman retail melakukan berbagai langkah antisipatif guna menghadapi potensi peningkatan volume pengiriman sepeda motor di Daerah Istimewa Yogyakarta, saat memasuki periode libur panjang perguruan tinggi dan tahun ajaran baru.

Manajer Wilayah Tengah KAI Logistik, Yudhi Kurniawan mengatakan saat ini, tren pengiriman sepeda motor masih relatif sejalan dengan pola pada tahun-tahun sebelumnya.

“Hingga awal Juni, belum terlihat lonjakan signifikan, namun secara rata-rata harian telah terjadi peningkatan sekitar 20 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. KAI Logistik memproyeksikan berdasarkan tren historis tahun lalu, puncak pengiriman diperkirakan terjadi pada Juli, bertepatan dengan periode kembalinya mahasiswa ke kampus setelah libur semester serta dimulainya tahun ajaran baru," tutur Yudhi.

"Pada periode tersebut, volume pengiriman sepeda motor berpotensi meningkat hingga dua hingga tiga kali lipat dibandingkan rata-rata harian pada hari normal," imbuhnya.

Untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal dan memenuhi ekspektasi pelanggan, KAI Logistik melakukan berbagai persiapan operasional, antara lain dengan memastikan ketersediaan perlengkapan dan material pendukung pengemasan (packing), melakukan pembaruan standar kelengkapan packing, serta memberikan sosialisasi kepada petugas pelayanan dan operasional terkait peningkatan kualitas layanan selama periode puncak.

KAI Logistik tetap menerapkan standar operasional yang ketat dalam proses pengiriman sepeda motor melalui pemeriksaan kendaraan sesuai checklist, dokumentasi menyeluruh saat penerimaan, sebelum dan sesudah proses packing, serta pengawasan kualitas pengemasan untuk memastikan kondisi kiriman tetap terjaga.

Selain melakukan penataan kendaraan secara efisien dengan memperhatikan jarak aman, Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan petugas pengawalan perjalanan kereta api dan stasiun tujuan guna mengantisipasi peningkatan volume kiriman.

Seluruh proses pengiriman dilakukan berdasarkan urutan transaksi untuk menjaga transparansi, ketepatan layanan, serta kepuasan pelanggan.