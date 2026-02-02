Hadapi Tantangan Berat, Proyek Jalan Rawa Wanam Terus Berjalan demi Ketahanan Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan jalan akses di Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, menghadapi tantangan berat akibat kondisi alam rawa berlumpur, curah hujan tinggi, dan pasang surut air laut.

Infrastruktur tersebut dibangun untuk mendukung pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) atau food estate Wanam yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ketahanan pangan.

Wanam diproyeksikan sebagai pusat Cadangan Pangan Nasional melalui program cetak sawah baru seluas 1 juta hektare.

Untuk mendukung distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan pengangkutan hasil pertanian, pembangunan akses darat menjadi kebutuhan utama di kawasan tersebut.

Jalan sepanjang 135 kilometer yang menghubungkan Wanam dengan Merauke dibangun di atas lahan rawa dengan daya dukung tanah yang rendah.

Kondisi tersebut menyebabkan proses konstruksi berlangsung bertahap dan memerlukan metode khusus agar badan jalan dapat dilalui kendaraan berat.

Hingga akhir Januari 2026, progres fisik pembangunan jalan telah mencapai sekitar 58 kilometer.

Sebagian ruas telah dipadatkan dan dapat digunakan untuk menunjang aktivitas proyek pengembangan kawasan pangan.