menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Hadapi Tantangan Global, Presiden Prabowo Serap Pengalaman Eks Pejabat Ekonomi Era SBY

Hadapi Tantangan Global, Presiden Prabowo Serap Pengalaman Eks Pejabat Ekonomi Era SBY

Hadapi Tantangan Global, Presiden Prabowo Serap Pengalaman Eks Pejabat Ekonomi Era SBY
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026). (ANTARA/Fathur Rochman)

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah mantan menteri dan mantan Gubernur Bank Indonesia era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Pertemuan ini berfokus pada diskusi dan transfer pengalaman dalam menanggulangi dampak krisis finansial global 2008 bagi ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan tersebut. Selain Airlangga, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa juga turut mendampingi.

Baca Juga:

"Saya didampingi oleh Pak Menteri Keuangan Pak Purbaya, tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau gubernur Bank Indonesia," kata Airlangga.

Tokoh yang hadir antara lain mantan Gubernur Bank Indonesia periode 2003-2008 Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas periode 2005-2009 Paskah Suzetta, dan mantan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas periode 2010-2014 Lukita Dinarsyah Tuwo.

Menurut Airlangga, para tokoh tersebut membagikan pengalaman menghadapi krisis ekonomi pada periode 2004-2014.

Baca Juga:

"Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008. Kebetulan mereka rata-rata di periodenya antara 2004 sampai 2014," kata dia.

Salah satu pembahasan terkait inflasi yang sempat mencapai sekitar 17 persen serta gejolak nilai tukar akibat kenaikan harga minyak dunia pada 2005.

Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah mantan menteri dan mantan Gubernur BI era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI