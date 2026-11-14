Hadapi Tantangan Tahun 2027, GEGI Fokus Perkuat Bisnis Ritel dan Digitalisasi

jpnn.com, JAKARTA - PT. Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI) menajamkan fokus strategis perusahaan untuk menghadapi tahun 2027.

Dengan memanfaatkan penguatan teknologi digital, manajemen GEGI berupaya mendorong pertumbuhan pada segmen ritel dan Usaha Kecil Menengah (SME) guna menjangkau jaringan pasar yang lebih luas.

“Kami menilai segmen ritel sangat variatif dan memiliki agilitas yang lebih baik pada saat kondisi ekonomi global dan domestik yang cenderung sangat fluktuatif,” kata Marketing Director GEGI Linggawati Tok.

Pemilihan segmen ritel ini juga hadir atas pertimbangan utama mengenai tingkat penetrasi asuransi nasional yang cenderung masih rendah, serta karakter pasar ritel yang dinamis dan memiliki kelincahan yang lebih baik dalam menghadapi dinamika perekonomian global dan internasional yang cenderung fluktuatif. Di samping itu, GEGI melihat adanya peluang pertumbuhan melalui pengembangan produk yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh masyarakat luas.

GEGI menilai bahwa pasar asuransi umum di Indonesia masih menyimpan potensi perputaran bisnis yang sangat besar. Prioritas terhadap pengembangan portofolio pada beberapa lini bisnis strategis yang dinilai memiliki prospek cerah di tahun depan juga menjadi langkah konkret.

Lini bisnis tersebut meliputi asuransi properti, kendaraan bermotor,marine cargo (pengangkutan laut), travel (perjalanan), liability (asuransi tanggung gugat; ganti rugi pihak ketiga), serta lifestyle-related insurance (asuransi terkait gaya hidup). Khusus untuk lini asuransi properti, fokus utama diarahkan pada pengembangan segmen bisnis SME.

“Property insurance, khususnya untuk SME Business, masih terdapat potensi yang cukup besar untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya memiliki proteksi asuransi untuk melindungi tempat usaha, persediaan barang, maupun potensi kerugian akibat terganggunya kegiatan operasional bisnis,” jelas Linggawati.

Fokus ini sejalan dengan visi GEGI untuk menjadi perusahaan asuransi pilihan yang adaptif terhadap kebutuhan pelanggan dan perkembangan pasar.