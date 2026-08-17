Hadiah HUT Kemerdekaan, Nilai Tukar Rupiah Terpantau Menguat

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terpantau bergerak menguat tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia, Senin (17/8).

Berdasarkan data pasar pada pukul 12.24 WIB, mata uang Garuda mencatatkan posisi di level Rp17.801 per dolar AS.

Angka tersebut menunjukkan adanya penguatan sebesar 0,20 persen atau naik sekitar 35,8 poin dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya.

Rupiah berhasil menekan dominasi greenback setelah pada penutupan perdagangan sebelumnya tertahan di level Rp 17.837,00 per dolar AS.

Jika menilik pergerakan sejak pagi hari, rupiah mulai menunjukkan aktivitas positif di kisaran Rp 17.834,00 pada pembukaan pasar.

Pergerakan mata uang domestik terus menunjukkan taringnya hingga sempat menyentuh titik terkuat di angka Rp 17.792,40 pada pukul 08.43 WIB.

Secara teknis, angka detail fluktuasi rupiah pada pertengahan pagi ini berada di rentang Rp 17.801,13 hingga Rp 17.801,15 per dolar AS.

Grafik perdagangan menunjukkan tren penurunan nilai dolar AS yang cukup konsisten terhadap rupiah sejak pasar dibuka.