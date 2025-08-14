menu
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Hadiah Istimewa Raffi Ahmad untuk Pernikahan Brisia Jodie dan Chef Alden

Hadiah Istimewa Raffi Ahmad untuk Pernikahan Brisia Jodie dan Chef Alden

Hadiah Istimewa Raffi Ahmad untuk Pernikahan Brisia Jodie dan Chef Alden
Brisia Jodie. Foto: Instagram/brisiajpdie96

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Brisia Jodie memberikan isyarat mengenai kado pernikahan istimewa yang kemungkinan besar akan diterimanya dari presenter kondang Raffi Ahmad.

Bukan sembarang hadiah, kado yang dijanjikan Raffi Ahmad rupanya jasa penata rias profesional (MUA) untuk hari pernikahan.

Tunangan Chef Alden itu pun sangat berharap niat baik Raffi Ahmad tersebut dapat terealisasi.

Baca Juga:

"Seharusnya, seharusnya sih benar, ya. Seharusnya bener. Semoga saja bener," kata Brisia Jodie di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, baru-baru ini.

Namun, ada satu tantangan yang dihadapi, yakni jadwal dari MUA yang diinginkannya kerap padat.

Jodie menyebut perias pengantin yang akan dihadiahkan oleh Raffi Ahmad ialah Marlene Hariman.

Baca Juga:

Namun, karena jadwal Marlene kerap penuh, Jodie menyatakan dirinya akan kembali mengonfirmasi tawaran hadiah dari Raffi tersebut.

"Jadwalnya Cici Marlene sendiri agak susah, jadi nanti aku konfirmasi lagi," tutur Jodie.

