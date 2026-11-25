jpnn.com - I.League menegaskan bertanggung jawab penuh atas penyelesaian hadiah juara kompetisi musim 2025/26 yang menjadi hak Persib Bandung.

I.League juga memastikan keterlambatan pembayaran hadiah tersebut tidak berkaitan dengan komitmen BRI sebagai sponsor utama kompetisi.

Dalam keterangannya, I.League menyatakan memahami perhatian publik serta manajemen Persib Bandung terkait penyelesaian hadiah juara.

Operator kompetisi tersebut berkomitmen menuntaskan seluruh kewajibannya kepada klub sesuai ketentuan yang berlaku.

I.League menjelaskan bahwa dalam tata kelola komersial kompetisi, setiap sumber pendanaan memiliki alokasi dan peruntukan masing-masing.

Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban kepada klub, termasuk pembayaran hadiah juara, menjadi tanggung jawab I.League selaku operator kompetisi.

"Secara khusus, kami menegaskan bahwa BRI sebagai title sponsor telah memenuhi seluruh kewajiban dan komitmen kerja samanya secara penuh, tepat waktu, dan profesional sesuai dengan kesepakatan yang berlaku," demikian pernyataan I.League.

I.League diketahui belum membayarkan hadiah juara Persib Bandung senilai Rp10,5 miliar.