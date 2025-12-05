menu
Hadiah Ratusan Juta Rupiah, Suzuki Tantang Pemilik Jimny Pamer Modifikasi Terbaik

Hadiah Ratusan Juta Rupiah, Suzuki Tantang Pemilik Jimny Pamer Modifikasi Terbaik
Suzuki Jimny 5 pintu di sebuah pameran mobil. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indonesia kembali memanaskan dunia modifikasi tanah air lewat Jimny Custom Contest, kompetisi adu kreasi yang digelar sejak 1 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026.

Bukan sekadar lomba biasa, kontes langsung diburu para pemilik Jimny dari berbagai generasi—mulai dari LJ80 yang ikonik, Sierra, Katana, Caribean, hingga Jimny 5-door terbaru.

Deputy of Sales & Marketing Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales Dony Ismi Saputra, menyebut kontes sebagai “panggung bergengsi” bagi para pemilik Jimny.

Baca Juga:

“Kompetisi ini menawarkan kesempatan emas bagi peserta untuk mendemonstrasikan sentuhan personal kendaraan mereka di hadapan publik dan juri profesional,” kata Dony melalui keterangannya, Jumat (5/12).

Empat Kategori, Bebas Berkreasi

Suzuki membuka empat kategori yang bisa dipilih para peserta, masing-masing menawarkan karakter modifikasi yang berbeda:

Baca Juga:

Mulai dari Offroad/Adventure Style, Innovation & Extreme Modification, Street & Stylish Looks, dan Restomod/Classic Style.

Dengan ragam kategori tersebut, Suzuki memastikan kompetisi tetap inklusif—baik untuk pencinta off-road yang hobi "menggemburkan tanah", para builder ekstrem yang suka over-the-top, hingga penyuka gaya rapi dan klasik.

Suzuki Indonesia kembali memanaskan dunia modifikasi lewat Jimny Custom Contest, kompetisi adu kreasi yang digelar sejak 1 Oktober 2025 hingga 10 Januari 2026

