Hadir 36 Tahun, Golf House Kini Punya Logo Baru

jpnn.com, JAKARTA - Golf House meluncurkan logo terbarunya dengan semangat baru Home for Every Golfer, di outlet Lotte Mall Jakarta, pada Rabu (12/8).

Melalui semangat baru ini, Golf House ingin membuat golf semakin mudah diakses, menyenangkan, dan dapat dinikmati sebagai perjalanan oleh seluruh kalangan.

Ashok Kumar, Assistant Vice President Merchandising Golf House Indonesia, PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAA) mengatakan selama 36 tahun, Golf House telah ikut andil dalam membentuk kultur golf di Indonesia.

"Kami menyaksikan langsung adanya regenerasi, perubahan ekspektasi, dan cara menikmati golf yang semakin fleksibel. Menjawab perubahan tersebut, kami memperkenalkan semangat baru, dengan membawa tiga pilar di bawah satu atap: yaitu produk kelas dunia, advisor terpercaya melalui Mentor Buddy, dan berbagai pengalaman untuk mendukung aspirasi setiap golfer. Kami memastikan, everything you need is under one roof,” ujar Ashok.

Saat ini, tersedia layanan club fitting di Golf House Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang membantu golfer menemukan club yang paling sesuai dengan karakter swing, postur tubuh, kecepatan ayunan, dan gaya bermain mereka melalui analisis yang komprehensif.

Dengan rekomendasi yang lebih presisi, golfer dapat meningkatkan konsistensi pukulan, memaksimalkan performa di lapangan, sekaligus menghindari kesalahan dalam memilih peralatan yang sering kali berdampak pada pengalaman bermain.

Ke depannya, Golf House berencana untuk memperbanyak fasilitas club fitting di lokasi lainnya.

Golf House juga menghadirkan pengalaman konsultasi terpercaya bagi para golfer melalui Mentor Buddy yang bertugas di seluruh outlet.