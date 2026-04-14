Hadir dengan Desain Kamera Retro, Kipas Portabel jadi Tren Baru
jpnn.com - JAKARTA - Menghadapi cuaca panas yang menyengat, masyarakat urban kini mencari perangkat yang tidak hanya fungsional, tetapi juga menunjang gaya hidup digital.
Menjawab tantangan tersebut, brand GOOJODOQ, meluncurkan GFS025, yakni kipas praktis dengan desain unik yang terinspirasi dari kamera portabel.
Produk ini hadir menyusul kesuksesan seri ikonik Nailoong dan kolaborasi global bersama aktris Thailand, Mai Davika.
"Kipas ini dirancang khusus untuk kaum muda, komuter, dan pencinta aktivitas luar ruangan yang membutuhkan solusi penyejuk tanpa harus mengorbankan estetika," kata Reviewer Teknologi dan Gaya Hidup Liam Bennett, Selasa (14/4).
Salah satu daya tarik utama GFS025 ialah penggabungan fungsi kipas dan kamera dalam satu perangkat ringkas.
Pengguna tidak hanya mendapatkan embusan angin yang sejuk, tetapi juga kemampuan untuk menangkap momen secara instan.
“Saya tidak menyangka akan menyukainya, kipas ini membuat saya tetap sejuk," ungkapnya.
Kamera bawaan pada perangkat ini mampu menghasilkan video dengan nuansa sinematik yang hangat.
