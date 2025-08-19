Hadir dengan Konsep Unik, Harlette Beauty Siap Buktikan Brand Lokal Bisa Mendunia

jpnn.com, JAKARTA - Industri kecantikan Indonesia semakin berkembang pesat dengan hadirnya brand-brand lokal yang kualitasnya tak kalah dari produk internasional.

Salah satunya Harlette Beauty, brand skincare karya anak muda Indonesia yang dikenal dengan konsep unik superfood skincare.

Menurut sang pendiri, Valencia Nathania, keistimewaan Harlette terletak pada kombinasi clean beauty, inovasi formulasi, dan komunitas yang kuat.

Valencia mengungkapkan produk-produk Harlette dibuat dari bahan kaya nutrisi seperti vitamin, antioksidan, dan ekstrak alami yang berfungsi layaknya 'makanan bergizi' untuk kulit.

"Produk Harlette dibuat dengan konsep superfood skincare, yaitu menggunakan bahan-bahan kaya nutrisi, seperti antioksidan, vitamin, dan ekstrak alami yang terbukti bermanfaat untuk kulit," jelas Valencia dalam keterangannya, Selasa (19/8).

"Jadi tidak hanya sekadar skincare, tetapi juga memberi asupan gizi penting untuk kesehatan kulit jangka panjang," imbuh wanita cantik yang memiliki lebih 850 ribu subscribers di YouTube tersebut.

Baca Juga: Shell Silk Alkane untuk Produsen Industri Kecantikan dan Perawatan Pribadi

Salah satu rangkaian unggulan Harlette adalah produk berbahan dasar oat, termasuk serum dan facial wash.

Inovasi ini menjadikan Harlette berbeda dari kebanyakan skincare lokal lain, karena oat dikenal efektif menenangkan sekaligus menutrisi kulit.