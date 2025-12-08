Hadir di 5 Kota, Aice Got You! Jadi Magnet Ekspresi Gen Z & Arena Bakat Baru
jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi Aice Got You! Panggung Crispymu! sukses digelar di lima kota besar: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya.
Ratusan peserta dari beragam genre dan usia mengikuti kompetisi tersebut.
Aice menilai antusiasme tersebut menegaskan kebutuhan nasional akan ruang ekspresi yang autentik, terutama bagi Gen Z.
Senior Brand Manager Aice Group, Sylvana Zhong, menyebut kompetisi telah menjadi “laboratorium vital” bagi Gen Z.
“Mereka berani menggabungkan keroncong dengan vibe kekinian atau tarian tradisional dengan kontemporer. Orisinalitas dan ketulusan adalah kunci utama mereka,” ucap Sylvana melalui keterangannya, Senin (8/12).
Kompetisi Jadi Jalur Cepat Menuju Kredibilitas
Aice merancang panggung berjalan dengan truk panggung mencolok dan dekorasi mock-up es krim Crispy Balls.
Panggung fisik menjadi ruang komunal yang menyeimbangkan dominasi platform digital.
Kompetisi Aice Got You! Panggung Crispymu! sukses digelar di lima kota besar: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Rahasia Aice Jadi Es Krim Favorit Keluarga Indonesia, Simak Nih
- Jadi Juri Ajang Aice Got You!, Raditya Dika Ajak Talenta Muda Berani Unjuk Gigi
- Aice Group Raih Penghargaan Tertinggi Bintang Lima di TOP CSR Awards 2025
- Aice Melanjutkan Dukungannya untuk Timnas Indonesia di Berbagai Kompetisi Dunia
- Es Krim Aice Hadir di Stasiun Kereta Cepat Whoosh
- AICE Group Kembali Raih Superbrands Selama 5 Tahun Berturut-turut