Hadir di 5 Kota, Aice Got You! Jadi Magnet Ekspresi Gen Z & Arena Bakat Baru

Panggung Aice Got You! Di Yogyakarta. Foto: aice

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi Aice Got You! Panggung Crispymu! sukses digelar di lima kota besar: Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Medan, dan Surabaya.

Ratusan peserta dari beragam genre dan usia mengikuti kompetisi tersebut.

Aice menilai antusiasme tersebut menegaskan kebutuhan nasional akan ruang ekspresi yang autentik, terutama bagi Gen Z.

Senior Brand Manager Aice Group, Sylvana Zhong, menyebut kompetisi telah menjadi “laboratorium vital” bagi Gen Z.

“Mereka berani menggabungkan keroncong dengan vibe kekinian atau tarian tradisional dengan kontemporer. Orisinalitas dan ketulusan adalah kunci utama mereka,” ucap Sylvana melalui keterangannya, Senin (8/12).

Kompetisi Jadi Jalur Cepat Menuju Kredibilitas

Aice merancang panggung berjalan dengan truk panggung mencolok dan dekorasi mock-up es krim Crispy Balls.

Panggung fisik menjadi ruang komunal yang menyeimbangkan dominasi platform digital.

