Hadir di AIIF 2026, DAC Perkenalkan Perangkat AI-Ready Buatan Lokal
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pengaruh AI terhadap daya saing ekonomi dan investasi.
Dia menekankan pentingnya kesiapan di bidang semikonduktor, energi, data center, komputasi, cloud, model, data, hingga adopsi AI secara luas.
Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Stella Christie menyebut peran perguruan tinggi sebagai pusat penciptaan, penyebarluasan, dan kurasi pengetahuan.
"Kampus juga harus menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan AI," jelas Prof. Stella.
Perkenalkan AI Book dan AI Workstation
Melihat pehatian dari seluruh lapisan masyarakat DAC Indonesia hadir sebagai AI Computing Partner pada Indonesia AI Initiative Forum 2026 yang digelar 26 hingga 28 Agustus 2026 di Institut Teknologi Bandung.
Perwakilan DAC Daan Calera mengatakan kehadiran DAC bertujuan menghadirkan perangkat komputasi untuk mendukung pengembangan dan penerapan Artificial Intelligence di berbagai sektor.
AIIF 2026 mempertemukan ekosistem AI dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, peneliti, industri teknologi, startup, developer, komunitas, hingga mahasiswa.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti pengaruh AI terhadap daya saing ekonomi dan investasi.
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