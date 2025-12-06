Hadir di Alam Sutera, Sambal Bakar Indonesia Berkonsep Modern & Family-Friendly
jpnn.com, JAKARTA - Sambal Bakar Indonesia (SBI) melakukan ekspansi bisnis dengan meresmikan outlet ke-29 di kawasan kuliner premium Alam Sutera, Tangerang.
Director of Corporate Communication & Relations SBIG, Benjamin Master A. Surya mengatakan kehadiran outlet terbaru itu bukan sekadar penambahan cabang.
Namun, menjadi langkah strategis SBI untuk memperkuat ekspansi nasional serta menghadirkan inovasi menu.
Outlet yang berlokasi di Jalan Kimale No. 37, East Panunggangan, Pinang, Kota Tangerang, Banten itu hadir dengan konsep modern–premium dan family-friendly.
"Lengkap dengan playground anak, dua ruang VIP, serta area dining luas yang dirancang untuk pengalaman makan keluarga urban. Dibangun di atas lahan ±1.000–1.500 m², outlet ini menawarkan kapasitas lebih dari 150–200 pengunjung," jelas Benjamin dalam acara peresmian outlet ke-29 Sambal Bakar Indonesia, Sabtu (6/12).
Dia menegaskan ekspansi ke Alam Sutera merupakan keputusan yang berdasar pada data dan kebutuhan pasar.
Berdasarkan pemetaan internal, sebagian besar pelanggan outlet Gading Serpong diketahui berdomisili di kawasan Alam Sutera.
Bahkan, banyak di antaranya yang secara aktif meminta pembukaan cabang baru agar akses kunjungan lebih dekat.
Sambal Bakar Indonesia (SBI) melakukan ekspansi bisnis dengan meresmikan outlet ke-29 di kawasan kuliner premium Alam Sutera, Tangerang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ini Alasan Zhitai Pilih Indonesia sebagai Negara Pertama Ekspansi di Asia Tenggara
- Permintaan Layanan Keamanan Siber Meningkat, ITSEC Asia Tancap Gas Ekspansi
- Industri Kecantikan Terbukti Resilience, Beauty World Lanjutkan Ekspansi Bisnis
- Pemprov Sumsel Kirim 52,9 Ton Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Banjir di Sumatra
- Pertamina Salurkan Bantuan TJSL untuk Sektor Pendidikan dan Sosial di Magelang
- BRI Jadi Perusahaan dengan Tata Kelola Terbaik versi Trusted Companies 2025