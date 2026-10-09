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Hadir di APRCE 2026, APRINDO: Ritel Bisa Jadi Gerbang UMKM Indonesia ke Pasar Asia Pasifik

Hadir di APRCE 2026, APRINDO: Ritel Bisa Jadi Gerbang UMKM Indonesia ke Pasar Asia Pasifik
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Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) hadir dalam Indonesia Country Report pada Asia-Pacific Retailers Convention & Exhibition (APRCE) 2026 di Tokyo, Jepang. Foto dok APRINDO

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) Solihin mengatakan industri ritel memiliki peluang lebih besar daripada sekadar menjadi saluran penjualan produk.

Melalui kurasi, pendampingan, peningkatan standar mutu, dan jaringan distribusi, ritel dapat menjadi jembatan yang menghubungkan UMKM Indonesia dengan konsumen nasional hingga pasar regional.

Pesan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Indonesia Country Report pada Asia-Pacific Retailers Convention & Exhibition (APRCE) 2026 di Tokyo, Jepang.

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Dalam paparannya, Solihin menyampaikan lebih dari 50.000 usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) telah terhubung dengan jaringan ritel anggota APRINDO.

Keterhubungan tersebut membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang melalui tahapan yang terstruktur.

Prosesnya dimulai dari produsen lokal, dilanjutkan dengan kurasi dan pendampingan, penguatan kemasan dan sertifikasi, hingga produk memperoleh akses ke rak ritel.

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Setelah berkembang di pasar nasional, sebagian produk juga dapat dipersiapkan untuk memasuki pasar ekspor.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah program Business Matching Aprindo yang mempertemukan pemasok UMKM secara langsung dengan pembeli dari sektor ritel serta mitra yang mendukung kesiapan ekspor.

Partisipasi Indonesia di forum ini menjadi momentum memperluas wawasan, membangun sinergi lintas negara, serta mendorong industri ritel yang semakin adaptif.

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