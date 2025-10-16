Hadir di Art Jakarta 2025, Japandi Series Padukan Estetika Jepang dan Skandinavia

jpnn.com, JAKARTA - Pameran seni kontemporer Art Jakarta 2025 menjadi ajang pertemuan unik antara seni, desain, dan gaya hidup modern lewat kehadiran VIP Lounge by DESIGN:JAKARTA, persembahan CASA Indonesia yang didukung Toshiba Japandi.

Ruang eksklusif ini bukan sekadar tempat beristirahat, tetapi simbol kolaborasi kreatif yang menyatukan keindahan visual dengan fungsionalitas teknologi.

Mengusung filosofi Japandi—perpaduan gaya Jepang yang minimalis dan Skandinavia yang hangat—VIP Lounge ini merepresentasikan keseimbangan antara kesederhanaan, ketenangan, dan kenyamanan.

Gaya ini kini menjadi tren global di kalangan pencinta desain interior karena mampu menghadirkan harmoni alami di tengah kehidupan modern yang serba cepat.

Dalam kolaborasi ini, Toshiba memperkenalkan Japandi Series, rangkaian perangkat rumah tangga dengan desain elegan yang menyatu dengan interior bergaya natural.

Seri ini mencakup produk seperti Rice Cooker RC-18DRUID dengan teknologi Umami-Enzyme Activation, Microwave Oven 4-in-1 berfitur air fry dan grill, serta Water Dispenser berkapasitas es hingga 7 kg per hari—seluruhnya dirancang untuk menghadirkan kenyamanan tanpa mengorbankan estetika.

Tampilan lounge dirancang secara imersif oleh dua arsitek ternama, Marcello Decaran dari KIAT Architects dan kolektif FFFAAARRR.

Mereka menggabungkan pendekatan desain yang fungsional dan artistik, menampilkan produk Japandi Series sebagai bagian dari pengalaman ruang yang tenang, seimbang, dan berkarakter.