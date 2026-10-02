Hadir di Art Jakarta 2026, The Solitaire Perkenalkan Destinasi Unggulan Bedah Estetik Kelas Dunia

jpnn.com, JAKARTA - The Solitaire menghadirkan The Art of Transformation di Art Jakarta 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 2-4 Oktober 2026.

Kehadiran tersebut sekaligus untuk memperkenalkan dan memposisikan Bali sebagai destinasi unggulan bedah estetik dan longevity kelas dunia.

Melalui The Solitaire Transformation Lounge, pengunjung mengenal lebih dekat pusat bedah estetik dan longevity di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Bali, yang memadukan keahlian medis global dengan layanan perawatan yang dikurasi secara cermat.

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Kehadirannya relevan dengan kebutuhan layanan medis berkelas dunia di dalam negeri. Menurut Kementerian Kesehatan RI, sekitar dua juta orang Indonesia berobat ke luar negeri setiap tahun, dengan perkiraan pengeluaran Rp 176 triliun. Angka ini mencakup seluruh layanan kesehatan, bukan khusus bedah estetik.

"Kami ingin menghadirkan akses yang lebih dekat pada para ahli internasional dan pengalaman perawatan gang dirancang secara personal di Bali. Art Jakarta menjadi momen untuk memperkenalkan visi itu," ungkap Renny Hasibuan, General Manager Marketing The Solitaire saat konferensi pers di Art Jakarta 2026, JIExpo Kemayoran, Jakarta pada Jumat (2/10).

Sebagai House of Expertise, The Solitaire mengkurasi klinik dan ahli secara cermat berdasarkan keahlian, pendekatan terhadap pasien, serta kualitas pengalaman perawatan.

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Perfectly Curated berarti pemilihan partner berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan klien, bukan sekadar mengikuti tren.

Enam dari rencana total 15 partner klinik diperkenalkan pada fase awal: World Class Plastic Surgeons (WCPS), Hestia Women’s Clinic, Banobagi Plastic Surgery, Woori Plastic Surgery, Mojelim Hair Transplant, dan Biogenix Regenerative Medicine & Longevity.