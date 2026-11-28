jpnn.com, JAKARTA - Platform pendanaan digital yang dioperasikan oleh PT Pintar Inovasi Digital (PID), bagian dari Akulaku Group AsetKu berpartisipasi dalam Bulan Fintech Nasional (BFN) Fest 2026.

CEO AsetKu Kokko Cattaka mengatakan mengatakan melalui booth AsetKu, pengunjung dapat mengenal produk dan layanan pendanaan digital yang ditawarkan.

“Pengunjung juga bisa mengikuti berbagai aktivitas interaktif,” ujar Kokko, Jumat (27/11).

Dia menuturkan booth ini juga menjadi sarana bagi tim AsetKu untuk berinteraksi langsung dengan pengunjung.

Menurut Kokko, BFN Fest menjadi kesempatan untuk memperkenalkan layanan keuangan digital kepada masyarakat sekaligus memperkuat kolaborasi di industri fintech.

“Perkembangan industri fintech juga ditentukan oleh bagaimana inovasi teknologi dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Kokko.

Baca Juga: BNC dan AsetKu Dorong Generasi Muda Lebih Cerdas Hadapi Era AI

Kokko berharap makin banyak orang mengenal layanan keuangan digital, memahami cara kerja dan manfaatnya, serta menggunakannya secara bijak sesuai kebutuhan.

“Kami juga melihat kegiatan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak dalam mendukung pertumbuhan ekosistem fintech di Indonesia,” ujar Kokko.