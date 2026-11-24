jpnn.com, JAKARTA - Bisalunas, layanan mediasi utang di bawah PT Solusi Keuangan Bersama, akan hadir di BFN Fest 2026 yang digelar Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) pada 26-27 November 2026 di Balai Kartini, Jakarta.

Lewat keikutsertaan ini, Bisalunas ingin memperkuat layanan mediasi utang di Indonesia dengan mengenalkannya ke masyarakat yang lebih luas dan mempererat hubungan dengan pelaku industri keuangan digital lainnya.

BFN Fest menjadi puncak rangkaian Bulan Fintech Nasional (BFN) 2026 yang berlangsung 11 November hingga 12 Desember 2026 dengan tema "Fintech All Around You".

Ajang ini mempertemukan pelaku industri fintech, regulator, dan masyarakat di satu tempat.

Direktur Bisalunas Abdul Gofur menyampaikan bagi Bisalunas, kebutuhan akan mediasi utang makin nyata. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat kredit macet pinjaman daring di atas 90 hari (TWP90) mencapai 5,36% per September 2026, naik dari 2,82% setahun sebelumnya dan melewati batas aman 5%.

Gofur menyampaikan pada periode yang sama, outstanding pembiayaan tumbuh 17,02% menjadi Rp106,48 triliun.

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"Angka itu menunjukkan makin banyak orang yang kesulitan membayar cicilan. Mediasi hadir di tengah, supaya debitur dan pemberi pinjaman bisa menyepakati cara bayar yang masuk akal bagi keduanya," kata Gofur.

Dalam praktiknya, Bisalunas memetakan seluruh kewajiban debitur, lalu mendampingi komunikasi dengan pemberi pinjaman tanpa mengambil pinjaman baru. Bisalunas tidak memberikan pinjaman dan tidak melakukan penagihan. Saat ini Bisalunas terhubung dengan lebih dari 30 aplikasi pinjaman daring legal.