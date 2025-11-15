Hadir di Blok M Hub, Pertamina SMEXPO Jakarta Angkat UMKM Lokal Jadi Vokal

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 35 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT Pertamina membuka gerai produk unggulan dalam Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) yang digelar pada 14-16 November 2025, di Blok M Hub.

Hari pertama pameran dibuka, transaksi langsung tembus Rp1,2 miliar dari penjualan ritel maupun business-to-business (B2B).

Salah satu transaksi terbesar dari PT Export Tani Nusantara, yang mendapatkan komitmen transaksi lebih dari Rp1 miliar untuk 36 ton produk biji pinang dari pembeli asal Maladewa.

Transaksi ini juga didukung oleh capaian transaksi ritel yang mencapai lebih dari Rp40 juta.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi DKI Jakarta, Hani Pramono Anung mengatakan kehadiran SMEXPO mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa produk lokal memiliki keunggulan yang berdaya saing global.

Kegiatan ini berkolaborasi dengan Blok M Hub yang direvitalisasi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta menjadi ruang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kami mengapresiasi kehadiran Pertamina dalam gelaran ini (SMEXPO Jakarta) karena mampu mendorong UMKM lokal untuk terus tumbuh, berkembang, dan berdaya saing global. Ini penting karena UMKM punya peran strategis. tidak hanya meningkatkan kualitas hidup keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan dan kesejahteraan bangsa dan negara,” ujar Hani.

Corporate Secretary PT Pertamina Arya Dwi Paramita menuturkan, SMEXPO merupakan wujud nyata Pertamina dalam mendukung UMKM naik kelas. Oleh karena itu, Pertamina memberikan pendampingan agar UMKM bisa menembus pasar global melalui rangkaian program.