Hadir di BNI wondrX 2025, PIK2 Bagikan Promo Properti Spektakuler Berbonus iPhone 16 Pro Max

jpnn.com, TANGERANG - Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) kembali menghadirkan kejutan istimewa bagi para pencari hunian maupun investor properti.

Dengan hadir di BNI wondrX 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada 15-17 Agustus 2025, PIK2 menarik perhatian pengunjung dengan berbagai penawaran dan promo spesial.

Kehadiran booth PIK2 pada ajang pameran keuangan terbesar di Tanah Air itu langsung menjadi pusat perhatian pengunjung.

Sejak hari pertama BNI wondrX 2025, antusiasme masyarakat terlihat jelas ketika mereka memburu berbagai penawaran menarik yang jarang ditemui di luar event itu.

PIK2 menyediakan beragam promo spektakuler khusus untuk pameran tersebut, mulai dari bunga spesial KPR hanya 1,79 persen, cicilan DP hingga tiga tahun, bebas pajak pertambahan nilai (PPN) sampai akhir 2025, hingga hadiah langsung berupa iPhone 16 Pro Max bagi pembeli unit tertentu.

Ada pula promo unik yang memungkinkan pembeli cukup melakukan satu kali cicilan untuk bisa langsung memiliki unit hunian, termasuk rumah di kawasan eksklusif Gold Island.

Salah satu pengunjung, Andini (32), mengaku sengaja datang lebih awal mengunjungi booth PIK2 di BNI wondrX 2025 agar tidak melewatkan promo.

“Saya sudah lama mengincar rumah di PIK2. Pas tahu ada bunga KPR rendah dan bonus iPhone, saya langsung tertarik untuk cek lebih detail,” ujarnya.