jpnn.com, CANGGU, BALI - Destinasi wisata di kawasan Berawa, Canggu, Bali, kembali bertambah.

LV8 Resort Hotel menghadirkan Berawa Sunset Market dengan semangat mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lokal, dan menciptakan ruang yang dekat dengan masyarakat.

Berawa Sunset Market hadir sebagai destinasi gaya hidup yang mempertemukan UMKM, komunitas, masyarakat, dan wisatawan dalam satu ruang yang terbuka dan bersifat dinamis.

Inisiatif ini membawa semangat yang sejalan dengan Kuta Kita, sebuah bagian dari Artha Graha Network yang memiliki semangat untuk membangun kawasan melalui pemberdayaan masyarakat, penguatan usaha lokal, dan kolaborasi.

Berangkat dari semangat tersebut, Berawa Sunset Market menjadi salah satu wujud upaya membawa nilai yang sama dari Kuta ke Canggu, dengan menghadirkan ruang baru bagi kreativitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.

Melalui kehadiran Berawa Sunset Market, LV8 Resort Hotel ingin turut berkontribusi dalam memperkaya aktivitas kawasan Berawa, sekaligus memberikan kesempatan bagi UMKM ataupun komunitas untuk memperkenalkan produk ataupun kreativitas mereka kepada masyarakat yang lebih luas.

General Manager dari LV8 Resort Hotel Jayadi Hadinata menyampaikan kehadiran Berawa Sunset Market merupakan salah satu bentuk kontribusi hotel dalam mendukung potensi lokal dan menciptakan pengalaman baru di kawasan Berawa.

“Kami berharap inisiatif ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kawasan pantai Berawa,” ujar Jayadi Hadinata.