jpnn.com, JAKARTA - Peristiwa sejarah bukan sekadar tumpukan catatan acak, tapi proses dari sebuah kesadaran dalam mengenai dan mewujudkan dirinya sendiri.

Artinya, setiap zaman menjadi cermin kesadaran tentang kebebasan, rasionalitas, hingga tatanan sosial.

Begitu kenang Calon Formatur sekaligus Calon Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah Fuji Abdul Rohman mengenang proses pengkaderannya saat di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Ciputat belasan tahun lalu.

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Kenangan ini dia sampaikan dalam acara Ciputat Leadership Forum yang digelar PC IMM Ciputat di Aula Faskho, Ciputat, Tangerang Selatan, Rabu (25/11).

Menurut Fuji, peristiwa bersejarah di Indonesia, mulai dari 1928, 1945, 1966, hingga 1998, tidak lepas dari gerakan intelektual kaum muda yang berpikir kritis untuk perbaikan di zamannya masing-masing.

"Saya ingat dulu berdiskusi tentang semangat zaman yang selalu diawali gerakan kaum muda intelektual. Jadi, jika tidak bisa menjadi orang yang jernih membaca situasi dan keadaan, masyarakat mau berharap pada siapa?" ungkap Fuji.

Fuji menilai mahasiswa perlu mengembangkan daya kritis yang dimiliki untuk membangun kesadaran baru tentang arti perjuangan saat ini, khususnya dalam mengisi kemerdekaan untuk membuat rakyat hidup sejahtera.

Fuji yang pernah tinggal di Asrama IMM Ciputat berharap para kader bisa terus menggali daya kritis dan mengembangkan intelektualitas untuk memberi sumbangsih nyata bagi bangsa dan negara.