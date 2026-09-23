Hadir di CitraRaya Tangerang, Inspirasi Schools Siap Sambut Siswa Mulai 2027

jpnn.com - Inspirasi Schools melanjutkan pengembangan jaringan sekolahnya di Indonesia melalui pembukaan gedung sekolah ketiga di CitraRaya Tangerang.

Rencanya sekolah baru akan mulai menerima siswa jenjang Early Years dan Primary pada Tahun Ajaran 2027/2028.

Didirikan oleh Founder dan Chairman Singapore Intercultural Schools (SIS) Group Jaspal Sidhu, Inspirasi Schools merupakan jaringan sekolah berstandar internasional dengan pendekatan pendidikan yang terinspirasi dari Singapura dan didukung oleh pengalaman SIS Group di dunia pendidikan selama lebih dari 30 tahun.

Inspirasi Schools CitraRaya Tangerang akan menjadi sekolah ketiga dalam jaringan Inspirasi Schools di Indonesia, setelah Inspirasi Schools @The Jivana Homes di Sidoarjo yang dibuka pada Tahun Ajaran 2024/2025 dan Surya Inspirasi Schools di Kediri pada Tahun Ajaran 2025/2026.

"Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, Melalui Inspirasi Schools, kami ingin membawa pendidikan yang telah teruji,” ujar Founder dan Chairman Singapore Intercultural Schools (SIS) Group sekaligus Founder Inspirasi Schools Jaspal Sidhu, Rabu (23/9).

Inspirasi Schools CitraRaya Tangerang pada tahap awal akan membuka jenjang Early Years (KB-TK) dan Primary Years (SD).

Program Early Years mengedepankan pembelajaran aktif yang dirancang untuk menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, serta kegemaran bereksplorasi sejak usia dini.

Pada jenjang Primary Years, siswa akan mendapatkan pengalaman belajar holistik yang mendukung perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan budaya, sekaligus memperkuat kemampuan berbahasa Inggris.