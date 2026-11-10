Hadir di COP31 Antalya, Pertamina Membagikan Strategi Bisnis Rendah Karbon

jpnn.com, ANTALYA - PT Pertamina (Persero) hadir di Paviliun Indonesia di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki.

Kehadiran Pertamina pada ajang tersebut sejalan dengan pesan kuat 'Indonesia Delivering Climate Solutions at Scale'.

Direktur Transformasi & Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono mengatakan semangat COP sejalan dengan strategi pertumbuhan ganda yang saat ini dilakukan Pertamina.

Strategi pertumbuhan ganda Pertamina berfokus pada penguatan bisnis energi eksisting sekaligus percepatan pengembangan bisnis rendah karbon.

Strategi tersebut dijalankan dengan mengedepankan prinsip ketersediaan energi (availability), keterjangkauan (affordability), dan keberterimaan (acceptability).

"Di Pertamina, kedua strategi tersebut tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi, penguatan bisnis eksisting menjadi fondasi dalam menjaga ketahanan energi dan keberlanjutan operasional, sementara pengembangan bisnis rendah karbon menjadi langkah strategis Pertamina untuk membangun portofolio energi masa depan," kata Agung.

Dengan demikian, transisi energi tidak hanya dipandang sebagai upaya pengurangan emisi, tetapi juga sebagai peluang transformasi bisnis, penguatan daya saing industri nasional, dan penciptaan nilai ekonomi baru.

Menurut Agung, Pertamina sendiri terus meningkatkan kemampuannya dalam membangun bisnis rendah karbon, salah satunya produk bahan bakar pesawat ramah lingkungan Sustainable Aviation Fuel (SAF).