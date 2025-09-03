Hadir di Custom War Bali 2025, Motul Memperkenalkan Lini Bisnis Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT. Motul Indonesia Energy (MIE) hadir sebagai Companion Partner di ajang Custom War Bali 2025 yang diselenggarakan tanggal 29–30 Agustus 2025.

Pestanya para pencinta custom bike itu menjadi menjadi langkah strategis Motul memperluas bisnisnya melalui MC Care, lini produk perawatan kendaraan yang melengkapi portofolio produk premium Motul.

"Motul yang sudah dikenal sebagai premium lubricant brand kini melengkapi lineup produknya dengan MC Care."

"Ini adalah segmen baru yang menjawab kebutuhan konsumen Indonesia sekaligus menegaskan posisi Motul di dunia perawatan kendaraan,” ujar Welmart Purba, Managing Director PT Motul Indonesia Energy dalam keterangannya, Rabu (3/9).

Custom War Bali merupakan festival budaya kustom paling dinanti di Pulau Dewata.

Acara menampilkan parade motor kustom, seni, musik, hingga kuliner. Tidak hanya menjadi ajang perayaan kreativitas, Custom War juga berperan penting sebagai wadah pertumbuhan ekonomi kreatif lokal.

"Partisipasi kami di Custom War bukan hanya menghadirkan produk, tetapi juga kontribusi nyata dalam mendukung pertumbuhan industri motor kustom yang menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif Indonesia," sambung Welmart.

Motul hadir bukan sekadar sebagai penyedia pelumas premium, tetapi juga sebagai brand lifestyle yang mendukung gaya hidup bikers Indonesia.